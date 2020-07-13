Берреттини: Рублёв играет по-настоящему здорово

Итальянский теннисист Маттео Берреттини оценил доминирование «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, а также отметил потенциал россиянина Андрея Рублёва.
«Раньше, когда кто-то из этих трёх ребят травмировался, то он возвращался ещё более сильным и играл даже лучше. Для меня это настоящее сумасшествие. Подобные возвращения требовали огромных усилий.
Я уверен, что Джокович и Надаль будут готовы к возобновлению сезона, но и молодые ребята становятся сильнее. На минувшей неделе я играл с Андреем Рублёвым. Он играет по-настоящему здорово. Молодые игроки упорно трудятся. Надеюсь, когда теннис вернётся, наступят перемены», — приводит слова Берреттини Tennis 365.
11 июля Рублёв выиграл выставочный турнир Thiem's 7, одолев в финале австрийца Доминика Тима.
- 13 июля 2020
-
16:08
-
15:15
-
14:06
-
13:01
-
12:20
-
11:01
-
10:12
-
09:09
-
00:21
- 12 июля 2020
-
23:42
-
22:56
-
20:58
-
18:32
-
15:41
-
14:58
-
14:12
-
13:50
-
12:22
-
11:23
-
10:58
-
09:53
-
09:24
-
00:38
- 11 июля 2020
-
23:47
-
21:50
-
19:40
-
16:55
-
16:24
-
15:57
-
13:28
-
11:26
-
09:30
-
00:49
- 10 июля 2020
-
23:47
-
21:18