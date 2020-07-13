Берреттини: Рублёв играет по-настоящему здорово

Итальянский теннисист Маттео Берреттини оценил доминирование «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, а также отметил потенциал россиянина Андрея Рублёва.

«Раньше, когда кто-то из этих трёх ребят травмировался, то он возвращался ещё более сильным и играл даже лучше. Для меня это настоящее сумасшествие. Подобные возвращения требовали огромных усилий.

Я уверен, что Джокович и Надаль будут готовы к возобновлению сезона, но и молодые ребята становятся сильнее. На минувшей неделе я играл с Андреем Рублёвым. Он играет по-настоящему здорово. Молодые игроки упорно трудятся. Надеюсь, когда теннис вернётся, наступят перемены», — приводит слова Берреттини Tennis 365.

11 июля Рублёв выиграл выставочный турнир Thiem's 7, одолев в финале австрийца Доминика Тима.