АТР: окончательное решение по американским турнирам будет принято в конце июля

Руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) провело онлайн-конференцию с ведущими игроками. Речь шла о возобновлении сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса, а точнее о серии предваряющих US Open американских турниров на харде. В последнее время ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией в США ухудшилась, поэтому стороны пришли к общему мнению, что окончательное решение по американским турнирам будет принято в конце июля, сообщает Marca.

Также на встрече глава Совета игроков ATP, первая ракетка мира серб Новак Джокович потребовал компенсировать теннисистам расходы на поездку в США, если турниры отменят в самый последний момент.

Ранее руководство WTA также попросило спортсменок пристально следить за развитием ситуации в США, прежде чем принимать решение об участии в турнирах.