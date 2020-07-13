Определились полуфиналисты выставочного турнира bett1ACES в Берлине

Определились полуфиналисты выставочного травяного турнира bett1ACES, который проходит на новом Центральном корте стадиона Steffi Graf в теннисном клубе LTTC Rot-Weiss в Берлине (Германия).

В женской части соревнований соперницей украинки Элины Свитолиной стала Анастасия Севастова, вышедшая в полуфинал на отказе немки Юлии Гёргес при счёте 3:6, 3:4 в пользу представительницы Латвии. Кики Бёртенс из Нидерландов за выход в финал сыграет с чешкой Петрой Китовой, разгромившей немку Андреа Петкович – 6:4, 6:1.



В мужском турнире соперником третьей ракеткой мира австрийца Доминика Тима стал итальянец Янник Синнер, обыгравший немца Томми Хааса со счётом 6:4, 3:6, 10:8. Во втором четвертьфинале испанец Роберто Баутиста-Агут одолел немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 10:7. За выход в финал Баутиста-Агут сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.



Отметим, вслед за травяным турниром 17–19 июля в Берлине стартуют соревнования на харде, но там состав участников претерпит изменения.