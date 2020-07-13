Горан Иванишевич сравнил лечение от коронавируса с пятисетовым матчем

Экс-вторая ракетка мира тренер серба Новака Джоковича хорват Горан Иванишевич сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции. Специалист заразился на выставочном турнире Adria Tour в Задаре, о чём объявил в конце июня.
«После двух отрицательных и двух положительных тестов наконец-то снова сдал отрицательный и могу покинуть Задар месяц спустя. Такое впечатление, что я выиграл пятисетовый матч. Огромное спасибо докторам и всем, кто сделал мой карантин в Задаре приятным. Желаю всем заболевшим скорейшего выздоровления», — написал Иванишевич на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Горана Иванишевича в «Инстаграме».
После Adria Tour заразилось сразу несколько теннисистов, среди которых Джокович, болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, а также несколько тренеров и специалистов.
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