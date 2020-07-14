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Федерер оценил решение ATP о новой системе подсчёта рейтинга

Федерер оценил решение ATP о новой системе подсчёта рейтинга
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер оценил решение ATP относительно правил начисления рейтинговых очков после возобновления сезона-2020, прерванного в марте пандемией коронавируса. Рейтинг АТР был заморожен по состоянию на 16 марта.

В АТР решили, что не будут списывать с игроков очки до конца 2020 года. При этом теннисисты смогут заработать очки, если на сохранившихся в календаре после возобновления сезона турнирах выступят лучше, чем в прошлом году. В этом случае в 2021 году, когда рейтинговые правила вернутся к своему прежнему виду, теннисист на турнире будет защищать свой лучший результат из тех, что показал в 2019 и 2020 годах.

«Для меня особо ничего не изменилось. Мои болельщики радуются тому, что, пока я не могу играть, другие не могут одерживать победы, однако для меня ситуация не сильно изменилась. Единственное — я могу быть более расслаблен. Надеюсь набрать форму к началу сезона», — приводит слова Федерера Tennis Actu.

В июне Роджер объявил, что не вернётся на корт в 2020 году.

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