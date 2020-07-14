Любичич — о Федерере: мечтаем, чтобы всё было как в 2017-м

Хорват Иван Любичич, с 2016 года работающий с Роджером Федерером, рассказал о подготовке 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» к следующему сезону.

«Всё под контролем. Мы планируем выступление в следующем сезоне. Мы желаем и мечтаем, чтобы всё было как в 2017-м, но очевидно, что ситуация теперь новая. В любом случае у нас уже есть положительный опыт, так что мы настроены позитивно.

Все сейчас излишне концентрируются на титулах турниров «Большого шлема». Это крупнейшие соревнования в нашем виде спорта, но не единственная ценность. Ими можно всё измерять, но мы не сходим с ума по поводу Grand Slam. Федерер просто любит теннис и будет играть столько, сколько сможет. Мы сделаем всё, чтобы добиться результата, но это не единственная причина, по которой Роджер всё ещё играет и хочет выступать. Однако для меня очевидно, что многие этого не понимают", — приводит слова Любичича Novi List.

В июне Роджер объявил, что не вернётся на корт в 2020 году. Аналогичная ситуация произошла в 2016 году, когда швейцарец летом досрочно завершил сезон. После возвращения в 2017 году Федерер выиграл Australian Open, Уимблдон, а также турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Галле, Шанхае и Базеле