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«Попробуй сам отбить подачу Квитовой». Петкович ответила на оскорбления ставочнику

«Попробуй сам отбить подачу Квитовой». Петкович ответила на оскорбления ставочнику
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка Андреа Петкович опубликовала сообщение, которое она получила в «Инстаграме». Сообщение ей направил ставочник, разозлившийся из-за поражения Петкович от чешки Петры Квитовой (4:6, 1:6) на турнире в Берлине (Германия).

Ставочник призвал Петкович завершить карьеру. «Ты просто ужасна! Тебе стоит уйти из тенниса и подумать о другой работе. Ты всегда будешь средненьким игроком, что доказала сегодня ещё раз», — написал пользователь.

Петкович в итоге не осталась в долгу. Она вступила в перепалку со своим обидчиком.

«Я скучала по этому. Братан, ты свалился с Луны?! Во-первых, у меня сразу три карьеры. Я не хочу нахваливать себя, но я великолепна. Во-вторых, попробуй отбить леворукую подачу Петры в левый квадрат на травяном покрытии, тогда поговорим. С любовью», — написала Петкович.

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