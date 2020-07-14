Берреттини и Тим сыграют в финале выставочного турнира в Берлине
На выставочном турнире в Берлине (Германия) bett1Aces определились финалисты. Чемпионский титул оспорят австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.
Берреттини в полуфинале соревнований в трёх сетах переиграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 10:6. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.
В другом полуфинале Тим уверенно обыграл итальянца Янника Синнера - 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.
Финальный матч Тим — Берреттини состоится 15 июля. Начало — в 12:00 мск. В матче за третье место встретятся Синнер и Баутиста-Агут. Встреча будет проходить 15 июля. Начало — в 13:00 мск.
Турнир проходит с 13 по 15 июля на травяном покрытии.
bett1ACES (м) — трава. 1/2 финала
14 июля 2020, вторник. 13:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
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|3
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|3
|0 6
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|6
|1 10
Маттео Берреттини
М. Берреттини
- 14 июля 2020
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21:42
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20:33
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20:27
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19:28
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18:38
-
16:17
-
15:12
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14:01
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13:11
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12:19
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11:09
-
10:37
-
10:06
-
09:04
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00:32
- 13 июля 2020
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23:47
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23:13
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21:02
-
19:37
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16:08
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15:15
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14:06
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13:01
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12:20
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11:01
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10:12
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09:09
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00:21
- 12 июля 2020
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23:42
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22:56
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20:58
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18:32
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15:41
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14:58
-
14:12
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