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Берреттини и Тим сыграют в финале выставочного турнира в Берлине

Берреттини и Тим сыграют в финале выставочного турнира в Берлине
Теннис / ATP 0

На выставочном турнире в Берлине (Германия) bett1Aces определились финалисты. Чемпионский титул оспорят австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Берреттини в полуфинале соревнований в трёх сетах переиграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 10:6. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.

В другом полуфинале Тим уверенно обыграл итальянца Янника Синнера - 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

Финальный матч Тим — Берреттини состоится 15 июля. Начало — в 12:00 мск. В матче за третье место встретятся Синнер и Баутиста-Агут. Встреча будет проходить 15 июля. Начало — в 13:00 мск.

Турнир проходит с 13 по 15 июля на травяном покрытии.

bett1ACES (м) — трава. 1/2 финала
14 июля 2020, вторник. 13:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 6
4 		6 1 10
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
bett1ACES (м) — трава. 1/2 финала
14 июля 2020, вторник. 17:10 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 5  
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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