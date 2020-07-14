Берреттини и Тим сыграют в финале выставочного турнира в Берлине

На выставочном турнире в Берлине (Германия) bett1Aces определились финалисты. Чемпионский титул оспорят австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Берреттини в полуфинале соревнований в трёх сетах переиграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 10:6. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.

В другом полуфинале Тим уверенно обыграл итальянца Янника Синнера - 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

Финальный матч Тим — Берреттини состоится 15 июля. Начало — в 12:00 мск. В матче за третье место встретятся Синнер и Баутиста-Агут. Встреча будет проходить 15 июля. Начало — в 13:00 мск.

Турнир проходит с 13 по 15 июля на травяном покрытии.