Глава ATP: мы не можем останавливать турниры из-за одного положительного теста
Глава ATP Андреа Гауденци поделился мнением о предстоящем возобновлении сезона. Гауденци признал, что у организаторов есть вопросы по проведению ряда турниров.
«Пока у нас нет никакого представления, как проводить азиатскую серию или европейские турниры в помещении. Конечно, мы не можем предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Сейчас вопросов больше, чем ответов.
Я пока сохраняю оптимизмом. Но нужно понимать, что мы не можем останавливать турниры из-за одного положительного теста, особенно если они были на поздних стадиях. Поэтому нам нужно обеспечить полную безопасность. Следующие две недели всё решат», — цитирует Гауденци Ubitennis.
В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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