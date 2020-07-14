Глава ATP: мы не можем останавливать турниры из-за одного положительного теста

Глава ATP Андреа Гауденци поделился мнением о предстоящем возобновлении сезона. Гауденци признал, что у организаторов есть вопросы по проведению ряда турниров.

«Пока у нас нет никакого представления, как проводить азиатскую серию или европейские турниры в помещении. Конечно, мы не можем предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Сейчас вопросов больше, чем ответов.

Я пока сохраняю оптимизмом. Но нужно понимать, что мы не можем останавливать турниры из-за одного положительного теста, особенно если они были на поздних стадиях. Поэтому нам нужно обеспечить полную безопасность. Следующие две недели всё решат», — цитирует Гауденци Ubitennis.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.