Халеп, Кузнецова и Касаткина примут участие в турнире в Палермо

С 3 по 9 августа в Палермо (Италия) будет проходить турнир WTA, который возобновит прерванный из-за коронавируса сезон.
Организаторы обнародовали список участниц турнира. На соревнования заявились пять россиянок: Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анна Блинкова.
Состав участниц будет довольно сильным. Так, на турнире сыграет экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп, бельгийка Элисе Мертенс, француженка Кристина Младенович, хорватка Донна Векич и бельгийка Элисон Ван Эйтванк. Полный список участниц можно посмотреть на «Чемпионате».
После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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