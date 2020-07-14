Организаторы отменили турнир в Базеле, который Федерер выигрывал 10 раз
Организаторы турнира ATP в Базеле (Швейцария) сообщили об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был проходить в октябре. Однако в 2020 году он не состоится.
«К сожалению, коронавирус не пощадил никого. В то же время мы и не рассматривали проведение турнира без зрителей и в условиях социального дистанцирования», — цитирует пресс-служба турнира директора соревнований Роджера Бреннвальда.
Турнир в Базеле 10 раз выигрывал швейцарец Роджер Федерер.
Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновятся в августе. Пока проводятся лишь выставочные турниры.
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