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Организаторы отменили турнир в Базеле, который Федерер выигрывал 10 раз

Организаторы отменили турнир в Базеле, который Федерер выигрывал 10 раз
Теннис / ATP 0

Организаторы турнира ATP в Базеле (Швейцария) сообщили об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был проходить в октябре. Однако в 2020 году он не состоится.

«К сожалению, коронавирус не пощадил никого. В то же время мы и не рассматривали проведение турнира без зрителей и в условиях социального дистанцирования», — цитирует пресс-служба турнира директора соревнований Роджера Бреннвальда.

Турнир в Базеле 10 раз выигрывал швейцарец Роджер Федерер.

Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновятся в августе. Пока проводятся лишь выставочные турниры.

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