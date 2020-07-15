Векич и Возняцки провели тренировку в Монте-Карло

Хорватская теннисистка Донна Векич в Монте-Карло провела тренировку на грунте с бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки. Соответствующее фото 24-летняя уроженка Осиека опубликовала в своём «инстаграме».
В комментарии Донна отметила, что тренировка получилась «как всегда отличной» и призналась, что работать с Возняцки — это всегда удовольствие.
Векич вошла в состав участниц турнира в Палермо, который возобновит прерванный из-за коронавируса сезон. Соревнования пройдут с 3 по 9 августа. За карьеру хорватка выиграла два турнира WTA в одиночном разряде.
Возняцки завершила карьеру в январе 2020 года. Каролина, которой 11 июля исполнилось 30 лет, выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии в 2018 году. Она также завоевала 33 титула на турнирах WTA (30 из них — в одиночном разряде).
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