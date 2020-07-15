Остапенко: в США сейчас лететь опасно
Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала, на каких турнирах планирует выступить после возобновления сезона, остановленного в марте из-за пандемии коронавируса.
«В настоящий момент я планирую, что моим первым турниром после перерыва будут соревнования в Палермо. Затем, возможно, я выступлю в Праге, но всё будет зависеть от того, отменят карантин или нет. Турниры в США пока не входят в мои планы, потому что лететь туда сейчас опасно», — приводит слова Остапенко World Today News.
В 2017 году Остапенко также выиграла турнир в Сеуле, а в 2019-м завоевала титул в Люксембурге. Турнир в Палермо, которым возобновится сезон, пройдёт с 3 по 9 августа.
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