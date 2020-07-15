Анжелика Кербер: я могу собрать карьерный «Большой шлем», это большая мотивация

Бывшая первая ракетка мира, победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде немка Анжелика Кербер призналась, что мечтает собрать карьерный «Большой шлем». Для этого ей необходимо выиграть Открытый чемпионат Франции.

«В моей коллекции не хватает титула победительницы „Ролан Гаррос“. Поэтому я буду готовиться к грунтовому сезону как можно лучше. У меня ещё никогда не было столько времени для этого. Я могу собрать карьерный «Большой шлем», но для этого нужно победить в Париже. Конечно, это большая мотивация для меня», — приводит слов Кербер ZDF.

В 2016 году уроженка Бремена победила на Открытом чемпионате Австралии и US Open, а в 2018-м завоевала титул на Уимблдоне.

Сезон в WTA-туре, прерванный в марте в связи с пандемией коронавируса, возобновится в начале августа турниром в Палермо (Италия). Старт «Ролан Гаррос» запланирован на 28 сентября.