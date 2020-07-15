Симон: все будут раздражены, если Джокович побьёт рекорд Федерера

Французский теннисист Жиль Симон считает, что серба Новака Джоковича неоправданно жёстко раскритиковали в связи со вспышкой коронавируса на организованном им выставочном турнире Adria Tour.
«Думаю, Новак старается разобраться со сложными вопросами в интересах игроков в целом. Я был обеспокоен этой историей вокруг Adria Tour, потому что из-за одной ошибки вся работа развалилась на части. Это „игра медиа“. После Adria Tour весь вклад Джоковича стали преуменьшать. Теперь СМИ легко говорить: „Никогда больше его не слушайте!“ — цитирует Симона L'Equipe.
Жиль также выступил с критикой швейцарца Роджера Федерера.
«Я знаю, что Роджер принимал участие в обсуждениях по теме призовых на турнирах „Большого шлема“ некоторое время назад. Но у меня создаётся впечатление, что в некотором смысле мы его потеряли. Представление интересов игроков для него неважно.
Я вижу Джоковича обычным человеком с сильными и слабыми сторонами. Люди говорят лишь о сильных сторонах Роджера, а у Новака указывают лишь его слабости. Все будут раздражены, если Джокович побьёт рекорд Федерера. Людей злит, что Новак так силён", — сказал Симон.
Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», Джокович — 17.
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