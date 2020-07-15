Джокович готов сыграть на US Open, если не потребуется отбывать карантин в Европе

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович планирует выступить на Открытом чемпионате США 2020 года, если по возвращению в Европу не будет обязан находиться на карантине в течение 14 дней, сообщает Marca.

Если карантин не будет отменён, то игроки, находившиеся в Нью-Йорке, будут вынуждены пропустить «Мастерсы» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), которые предшествуют «Ролан Гаррос». Джокович надеется, что ATP сможет решить проблему до конца июля.

Ожидается, что первым турниром после паузы, вызванной пандемией коронавируса, станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа. Старт US Open запланирован на 31 августа. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль.