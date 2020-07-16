Кики Бёртенс: сейчас я бы отказалась от поездки в Нью-Йорк

Седьмая ракетка мира, теннисистка из Нидерландов Кики Бёртенс рассказала, планирует ли сыграть на турнирах в США после возобновления сезона.

«Пока мы следим за ситуацией. Думаю, что заявлюсь на US Open и турнир Western & Southern Open, но окончательное решение приму в последний момент. Честно говоря, сейчас я бы отказалась от поездки в Нью-Йорк. Но ещё многое может измениться. Если в США станет достаточно безопасно, мы поедем, если нет – останемся и будем готовиться к грунтовым турнирам.

По существующим правилам по возвращении из США в Европу нужно провести две недели на карантине, из-за чего придётся пропустить первые две недели грунта. Меня это не устраивает. Но ситуация меняется, поэтому подожду новостей, а потом решу», — приводит слова Бертенс AD.