Ришар Гаске: ATP — это катастрофа

Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске раскритиковал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР).

«ATP — это катастрофа. Они ничего не сообщают игрокам, просто перегружены из-за пандемии коронавируса. На видеоконференциях в Zoom ничего не говорят, поэтому я к ним не подключаюсь. С этим ничего не поделать. Можно что-то сказать, но если это что-то плохое, тебя оштрафуют на $ 3 тыс. Если тренер что-то шепнёт, получишь наказание. Это невыносимо.



Я больше не могу смотреть даже „Ролан Гаррос“. Не могу посмотреть четыре или пять сетов теннисного матча, даже если это встреча Роджера Федерера с Рафаэлем Надалем», — приводит слова Гаске Tennis Head.

Напомним, ATP-тур был приостановлен в марте и возобновится 10 августа на турнире в Вашингтоне (США).