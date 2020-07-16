Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ришар Гаске: ATP — это катастрофа

Ришар Гаске: ATP — это катастрофа
Теннис / ATP 0

Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске раскритиковал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР).

«ATP — это катастрофа. Они ничего не сообщают игрокам, просто перегружены из-за пандемии коронавируса. На видеоконференциях в Zoom ничего не говорят, поэтому я к ним не подключаюсь. С этим ничего не поделать. Можно что-то сказать, но если это что-то плохое, тебя оштрафуют на $ 3 тыс. Если тренер что-то шепнёт, получишь наказание. Это невыносимо.

Я больше не могу смотреть даже „Ролан Гаррос“. Не могу посмотреть четыре или пять сетов теннисного матча, даже если это встреча Роджера Федерера с Рафаэлем Надалем», — приводит слова Гаске Tennis Head.

Напомним, ATP-тур был приостановлен в марте и возобновится 10 августа на турнире в Вашингтоне (США).

Федерер оценил решение ATP о новой системе подсчёта рейтинга
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020