Ришар Гаске: ATP — это катастрофа

Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске раскритиковал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР).
«ATP — это катастрофа. Они ничего не сообщают игрокам, просто перегружены из-за пандемии коронавируса. На видеоконференциях в Zoom ничего не говорят, поэтому я к ним не подключаюсь. С этим ничего не поделать. Можно что-то сказать, но если это что-то плохое, тебя оштрафуют на $ 3 тыс. Если тренер что-то шепнёт, получишь наказание. Это невыносимо.
Я больше не могу смотреть даже „Ролан Гаррос“. Не могу посмотреть четыре или пять сетов теннисного матча, даже если это встреча Роджера Федерера с Рафаэлем Надалем», — приводит слова Гаске Tennis Head.
Напомним, ATP-тур был приостановлен в марте и возобновится 10 августа на турнире в Вашингтоне (США).
- 16 июля 2020
-
09:56
-
09:37
-
00:13
- 15 июля 2020
-
23:46
-
22:24
-
16:08
-
15:11
-
14:04
-
13:17
-
12:10
-
11:10
-
10:15
-
09:05
-
00:31
- 14 июля 2020
-
23:03
-
22:16
-
21:42
-
20:33
-
20:27
-
19:28
-
18:38
-
16:17
-
15:12
-
14:01
-
13:11
-
12:19
-
11:09
-
10:37
-
10:06
-
09:04
-
00:32
- 13 июля 2020
-
23:47
-
23:13
-
21:02
-
19:37