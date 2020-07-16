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Норман: Вавринка недооценён. Он один из лучших теннисистов в истории

Норман: Вавринка недооценён. Он один из лучших теннисистов в истории
Теннис / ATP 0

Бывшая вторая ракетка мира шведский теннисист Магнус Норман поделился мнением о швейцарце Стэне Вавринке.

«Стэн — один из лучших теннисистов в истории. Он выиграл три разных турнира „Большого шлема“, пока „Большая четвёрка“ ещё играет, выходил во множество финалов и полуфиналов. Однозначно он немного недооценён. У него невероятная карьера.

У него бывали взлёты и падения. Он не настолько стабилен, как Энди Маррей, Новак Джокович, Роджер Федерер или Рафа Надаль, но думаю, в свои лучшие времена он может обыграть каждого из них. Это делает его немного особенным. Никто не знает, чего ожидать от Стэна в какой-то конкретной ситуации. Наверное, поэтому он нравится многим», — приводит слова Нормана ATP Tour.

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