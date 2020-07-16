Муратоглу: расписание сумасшедшее. Игрокам придётся выбрать между US Open и «Ролан Гаррос»

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, порассуждал, смогут ли теннисисты сыграть на двух турнирах «Большого шлема» подряд в условиях пандемии коронавируса.
«Расписание сумасшедшее. Не знаю, что произойдёт в августе, но некоторые теннисисты будут более подготовлены, чем другие. Сменить континенты, покрытия и всё остальное выглядит невозможной задачей. Это выглядит ещё более безумно, учитывая ограничения на путешествия и карантин. Как это возможно?
Пока нет международного правила, которое позволит профессиональным спортсменам не отбывать карантин по прибытии в другую страну, я не представляю, как это будет работать. Нужно выяснить, будет ли обязательный карантин после возвращения в Европу из США. Если будет, то просто придётся выбирать, остаться в Европе или отправиться в США», — приводит слова Муратоглу Tennis Head.
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