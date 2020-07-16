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Хачанов встретится с Синнером в первом матче выставочного турнира в Берлине

Хачанов встретится с Синнером в первом матче выставочного турнира в Берлине
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов встретится с Янником Синнером в первом матче выставочного турнира в Берлине (Германия), сообщает журналист Михал Самульски в "Твиттере". Победителю предстоит встретиться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом во втором круге.

Во втором матче первого круга встретятся Томми Хаас и Ян-Леннард Штруфф. Победитель этого матча встретится во втором круге с третьей ракеткой мира Домиником Тимом.

В первом круге женской части турнира также пройдут два матча: латвийка Анастасия Севастова встретится с нидерландкой Кики Бертенс, а немка Андреа Петкович — с соотечественницей Александрой Вечич. Во втором круге победительницы сыграют с Элиной Свитолиной и Петрой Квитовой соответственно.

Выставочный турнир на харде в Берлине пройдёт с 17 по 19 июля. Напомним, с 13 по 15 июля в немецкой столице проходил турнир на травяном покрытии, победителем которого стал Доминик Тим.

Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Берлине
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