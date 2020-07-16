«Ты нашла свою любовь?» Фоньини подогрел слухи о романе Вавринки и Мугурусы

Итальянский теннисист Фабио Фоньини обратился к испанке Гарбинье Мугурусе на её странице в «Инстаграме» с целью выяснить характер её отношений с экс третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой.
Ранее стало известно, что роман Вавринки и Мугурусы длится уже несколько недель. В середине июня Гарбинье и Стэн провели ряд совместных тренировок в Женеве, а затем стали встречаться. В частности, болельщики заметили, что испанка опубликовала фото у бассейна, принадлежащего Вавринке.
Сперва Фоньини поинтересовался у Мугурусы её текущими делами. Испанка ответила, что всё в порядке. Следом же от итальянца последовал более компрометирующий вопрос: «Ты нашла свою любовь или нет?» Этот комментарий Фабио остался без ответа.
Вавринка ранее встречался с хорватской теннисисткой Донной Векич, но они расстались в мае 2019 года. До этого швейцарец был женат на телеведущей и модели Ильхам Вюйу. В 2010 году у них родилась дочь.
Стэн за карьеру выиграл три турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, Гарбинье — два.
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