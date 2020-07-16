Кузнецова — о собаке: папа был категорически против, но я сделала ему вопреки

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о любви к домашним питомцам. Уроженка Санкт-Петербурга регулярно выкладывает в социальных сетях фото собаки по кличке Дольче.



«Всё детство я мечтала о собаке, но папа был категорически против любых животных дома.



Моё детство прошло в спортивном интернате отца, где он тренировал велосипедистов. Там у меня не было возможности иметь собаку, поэтому я играла с теми, что охраняли территорию лагеря. В какой-то момент они даже стали моими лучшими друзьями.



Впервые завести своего питомца я смогла, когда стала жить в Испании. Чтобы совмещать теннис с заботой о нём, попросила маму помочь с его содержанием. Но, конечно, она была настроена на то, чтобы я больше уделяла времени спортивной карьере и сконцентрировалась на тренировках. Тогда мне пришлось отдать его хорошим друзьям, для которых он стал настоящим членом семьи.



Повзрослев, я осознала всю ответственность и по-настоящему стала готова завести собаку. В тот момент и случилась наша встреча с Дольче. Папа был против и говорил, что он помешает карьере и мне будет сложно с ним.



Тем не менее я твёрдо решила, что готова к этому важному шагу и ни капли не жалею об этом! (Но папу я понимаю, уважаю и люблю, хоть и сделала ему вопреки.)



Многие заводят собаку, чтобы ощущать поддержку верного друга, который никогда не предаст и на которого можно положиться. Она становится настоящим товарищем и «семьёй», для которого вы важнее всех на свете. Я отлично понимаю тех, кто мечтает завести питомца, но так же прошу хорошо подумать, готовы ли вы к такой большой ответственности. Рассчитайте свои силы, и когда осознаете, что у вас есть возможность уделять ему достаточно времени и заботы, то смело решайтесь на этот шаг», — написала теннисистка на своей странице в «Инстаграме».

В настоящее время 35-летняя Кузнецова является 32-й ракеткой мира. В 2020 году она провела девять матчей, в которых добыла пять побед.



Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В настоящий момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.