Вавринка: успокаивает, что в теннис не играют все, а не только я

Экс третья ракетка мира из Швейцарии Стэн Вавринка рассказал, чем занимался в период вынужденной паузы в большом теннисе, связанной с пандемией коронавируса.



«Я здорово провёл время, мне понравилося этот период без постоянных перелётов. Это позволило мне проводить много времени с дочерью, ходить с ней в школу, получать удовольствие от обычного нахождения дома, быть спокойным. В целом мне понравилась вся эта рутина.



Последний официальный матч я провёл в январе, но это не помешает мне при возвращении на корт. Да, мне нужна конкуренция, нужны эти эмоции, однако нынешняя ситуация существенно отличается от той, что была в прошлом году. Тогда мне мешала травма в то время, как другие теннисисты выступали на соревнованиях. Теперь же пауза была у всех. Все оказались в равных условиях. Это очень успокаивает.



США по-прежнему в кризисе и никто не знает, как будут развиваться события. Тем не менее, я ориентируюсь на 14 августа. Какой-никакой дедлайн всё-таки существует. Посмотрим, как всё пойдёт», — цитирует Вавринку L'Illustre.

Источник: Вавринка встречается с Мугурусой