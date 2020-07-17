Вавринка: успокаивает, что в теннис не играют все, а не только я

Экс третья ракетка мира из Швейцарии Стэн Вавринка рассказал, чем занимался в период вынужденной паузы в большом теннисе, связанной с пандемией коронавируса.
«Я здорово провёл время, мне понравилося этот период без постоянных перелётов. Это позволило мне проводить много времени с дочерью, ходить с ней в школу, получать удовольствие от обычного нахождения дома, быть спокойным. В целом мне понравилась вся эта рутина.
Последний официальный матч я провёл в январе, но это не помешает мне при возвращении на корт. Да, мне нужна конкуренция, нужны эти эмоции, однако нынешняя ситуация существенно отличается от той, что была в прошлом году. Тогда мне мешала травма в то время, как другие теннисисты выступали на соревнованиях. Теперь же пауза была у всех. Все оказались в равных условиях. Это очень успокаивает.
США по-прежнему в кризисе и никто не знает, как будут развиваться события. Тем не менее, я ориентируюсь на 14 августа. Какой-никакой дедлайн всё-таки существует. Посмотрим, как всё пойдёт», — цитирует Вавринку L'Illustre.
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