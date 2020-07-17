Двукратная чемпионка ТБШ проиграла 13-летней теннисистке из Чехии

Чешская теннисистка Катержина Синякова не сумела переиграть в матче выставочного турнира в Простееве (Чехия) 13-летнюю соотечественницу Бренду Фрухвиртову — 6:7, 1:6.



У юной теннисистки нет даже юниорского рейтинга, тогда как 24-летняя Синякова является 54-й ракеткой мира в одиночном разряде и девятой — в парном. В 2018 году Катержина выиграла два турнира «Большого шлема» в паре — Открытый чемпионат Франции и Уимблдон. В октябре того же года она возглавила парный рейтинг WTA.



Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.