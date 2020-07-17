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37-летняя Клейстерс обыграла чемпионку Australian Open 2020 Кенин на World Team Tennis

37-летняя Клейстерс обыграла чемпионку Australian Open 2020 Кенин на World Team Tennis
Теннис / WTA 0

37-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, возобновившая карьеру в феврале 2020 года, одержала победу в матче с чемпионкой Australian Open 2020 Софьей Кенин со счётом 5:3 на World Team Tennis.

На турнире Клейстерс представляет команду «Нью-Йорк Эмпайр», Кенин — «Филадельфия Фридом». Победа бельгийки упрочила преимущество «Нью-Йорк Эмпрайр», которая в итоге одолела соперника со счётом 25-17.

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года.

37-летняя Ким Клейстерс одержала первую победу в World Team Tennis
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