Бачински: Джоковича не любят потому, что он противоречит сам себе

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински поделилась мнением о первой ракетке мира Новаке Джоковиче.

«Однажды Новак Джокович высказал сомнения по поводу возобновления сезона, а потом устроил выставочный турнир с забитыми трибунами и сопутствующими мероприятиями. У меня сложилось впечатление, что та нелюбовь, которой он подвергается, исходит из факта, что люди видят эти противоречия», — приводит слова Бачински Sportskeeda.

13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Джоковича Adria Tour. О вспышке коронавируса на турнире стало известно перед финальным матчем в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.