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Квитова: знаю несколько игроков, которые точно не поедут на US Open с такими ограничениями

Квитова: знаю несколько игроков, которые точно не поедут на US Open с такими ограничениями
Теннис / WTA 0

Бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала ситуацию с US Open.

«Я знаю несколько игроков, которые точно не поедут на US Open с теми ограничениями, которые планируются на данный момент. По-прежнему думаю, как всё это будет выглядеть, какие меры предосторожности введут, сколько людей мы сможем брать с собой, отправимся ли на карантин.

Не представляю, как играть на турнире „Большого шлема“ без болельщиков.

Если всё будет в порядке, я однозначно отправлюсь в США, но по-прежнему остаётся шанс, что я не поеду. Решу, когда всё узнаю», — приводит слова Квитовой BBC.

Ожидается, что первым турниром после паузы, вызванной пандемией коронавируса, станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа. Старт US Open запланирован на 31 августа.

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