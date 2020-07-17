Морозова: восхищаюсь каждым этапом в жизни Шараповой. Люди забывают, через что она прошла

Финалистка Уимблдона и «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова поделилась мнением о российской теннисистке Марии Шараповой.

«Я считаю, что она добилась настолько многого самостоятельно, что это невозможно описать. Маша несла флаг России на открытии Олимпиады, вот как много она значит для российского спорта. Я восхищаюсь каждым этапом в её жизни. Читала её книгу и, конечно, знаю, сколько усилий она вложила в свою игру.



Думаю, иногда люди забывают, через что она прошла. Теннисисты знают, как тяжело что-то поменять в своей игре. С такими травмами ей удалось поработать над подачей, форхендом, немного над игрой. Это непросто. Иногда бывает сложно немного поменять хватку ракетки, а она сменила подачу, которая была её основой. Она приняла решение и сделала это», — приводит слова Морозовой WTA.