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Хачанов проиграл Синнеру в первом матче выставочного турнира в Берлине

Хачанов проиграл Синнеру в первом матче выставочного турнира в Берлине
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру в первом матче выставочного турнира на харде в Берлине (Германия) со счётом 6:3, 7:6.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Синнера 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Хачанов 2 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Синнеру предстоит встретиться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Во втором матче первого круга встретятся Томми Хаас и Ян-Леннард Штруфф. Победитель этого матча встретится во втором круге с третьей ракеткой мира Домиником Тимом.

Выставочный турнир на харде в Берлине проходит с 17 по 19 июля.

bett1ACES (м) — хард. 1/4 финала
17 июля 2020, пятница. 12:45 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 3  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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