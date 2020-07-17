Хачанов проиграл Синнеру в первом матче выставочного турнира в Берлине
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру в первом матче выставочного турнира на харде в Берлине (Германия) со счётом 6:3, 7:6.
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Синнера 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Хачанов 2 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Синнеру предстоит встретиться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Во втором матче первого круга встретятся Томми Хаас и Ян-Леннард Штруфф. Победитель этого матча встретится во втором круге с третьей ракеткой мира Домиником Тимом.
Выставочный турнир на харде в Берлине проходит с 17 по 19 июля.
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