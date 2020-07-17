Элина Свитолина выиграла выставочный травяной турнир в Берлине

Украинка Элина Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине (Германия), одолев в финальном матче чешку Петру Квитову со счётом 3:6, 6:1, [10:5].

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. На счету Свитолиной 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Квитова 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12.

В полуфинале Свитолина переиграла представительницу Латвии Анастасию Севастову. Матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Во втором полуфинале Квитова ещё более уверенно обыграла голландку Кики Бертенс. Матч, продолжавшийся 50 минут, закончился со счётом 6:3, 6:2.

Турнир проходил с 13 по 15 июля на травяном покрытии. Из-за дождя и наступления темноты матчи за третье место были отменены, а финальный матч был перенесён на крытый хардовый корт.