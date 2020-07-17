Серена Уильямс рассказала, что её двухлетняя дочь любит ходить на каблуках

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что её дочь Олимпия, которой в сентябре исполняется три года, большая модница и каждый вечер советует матери и отцу Алексису Оганяну, что им следует надеть утром.
«Она говорит перед сном то, что нам нужно надеть утром. Она может повторять «голубая рубашка», пока я её не приготовлю. А потом обязательно скажет: «Мама, надень эти или эти туфли». Она хочет, чтобы я всегда ходила на каблуках. Она и сама сейчас ходит на каблуках», — приводит слова Уильямс People.
Также Серена отметила, что за время самоизоляции дочка полюбила одеваться, как мама – будь то платья диснеевских принцесс или теннисные костюмы.
«У нас даже есть одинаковые пижамы. Если она видит меня в чём-то, то и у неё должно быть то же самое, она сразу же хочет переодеться, чтобы мы стали близнецами», — сказала Серена.
- 17 июля 2020
-
18:08
-
16:09
-
14:21
-
13:39
-
12:41
-
10:46
-
10:26
-
09:46
-
00:48
-
00:16
- 16 июля 2020
-
22:52
-
22:39
-
19:47
-
19:03
-
17:27
-
15:43
-
14:42
-
14:36
-
11:52
-
10:47
-
09:56
-
09:37
-
00:13
- 15 июля 2020
-
23:46
-
22:24
-
16:08
-
15:11
-
14:04
-
13:17
-
12:10
-
11:10
-
10:15
-
09:05
-
00:31
- 14 июля 2020
-
23:03