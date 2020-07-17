Серена Уильямс рассказала, что её двухлетняя дочь любит ходить на каблуках

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что её дочь Олимпия, которой в сентябре исполняется три года, большая модница и каждый вечер советует матери и отцу Алексису Оганяну, что им следует надеть утром.

«Она говорит перед сном то, что нам нужно надеть утром. Она может повторять «голубая рубашка», пока я её не приготовлю. А потом обязательно скажет: «Мама, надень эти или эти туфли». Она хочет, чтобы я всегда ходила на каблуках. Она и сама сейчас ходит на каблуках», — приводит слова Уильямс People.

Также Серена отметила, что за время самоизоляции дочка полюбила одеваться, как мама – будь то платья диснеевских принцесс или теннисные костюмы.



«У нас даже есть одинаковые пижамы. Если она видит меня в чём-то, то и у неё должно быть то же самое, она сразу же хочет переодеться, чтобы мы стали близнецами», — сказала Серена.