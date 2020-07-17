Новак Джокович посетил горнолыжную трассу в Боснии, названную его именем
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович побывал в олимпийском горнолыжном центре на горе Яхорина в Боснии и Герцеговине, сообщает Mondo. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» посетил горнолыжную трассу, названную его именем.
Также сообщается, что муниципалитет Пале, в ведении которого находится горнолыжный центр, выделил Джоковичу участок на Яхорине площадью 400 квадратных метров, расположенный невдалеке от названной в его честь трассы.
Фото можно посмотреть на странице горнолыжного центра на Яхорине в «Инстаграме».
Джокович, который недавно излечился от коронавируса, приехал в Боснию и Герцеговину со своей семьёй исключительно для отдыха. Ранее он посетил «Боснийские пирамиды».
Излечившись от коронавируса, Новак Джокович посетил «Боснийские пирамиды»
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