Сын Бьорна Борга тренируется в академии Рафаэля Надаля

Сын знаменитого шведского теннисиста Бьорна Борга Лео на текущей неделе начал работу в Академии испанца Рафаэля Надаля. В первые дни на Манакоре 17-летний Лео работал с тренерским штабом Тони Надаля, совмещая занятия на корте с фитнесом. Борг-младший планировал начать работать в академии Надаля ещё весной, но не смог этого сделать из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, сообщается на странице академии Надаля в «Твиттере».

64-летний Бьорн Борг — бывшая первая ракетка мира. 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и Уимблдона) в одиночном разряде, трёхкратный победитель Итоговых турниров, обладатель Кубка Дэвиса -1975 в составе сборной Швеции, член Международного зала теннисной славы с 1987 года.