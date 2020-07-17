Севастова, Петкович и Хаас стали полуфиналистами выставочного турнира в Берлине

В Германии определились полуфиналисты выставочного хардового турнира bett1ACES, который проходит в Берлине.

По итогам мужских четвертьфиналов борьбу за титул продолжат немец Томми Хаас и итальянец Янник Синнер, который обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6. Хаас нанёс поражение соотечественнику Яну-Леннарду Штруффу — 7:6, 7:6. За выход в финал Синнер сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, а Хаас встретится с третьей ракеткой мира, австрийцем Домиником Тимом.

В женском турнире Анастасия Севастова из Латвии в четвертьфинале нанесла поражение нидерландке Кики Бёртенс со счётом 6:1, 6:4, а немка Андреа Петкович обыграла соотечественницу Александру Вечич — 6:2, 6:3. В полуфинале Севастова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, а Петкович встретится с чешкой Петрой Квитовой.