Грег Руседски нашёл позитив в возобновлении теннисных турниров без зрителей

Британский теннисист Грег Руседски, выступавший с 1991 по 2007 год, выразил мнение, что теннис может стать одним из видов спорта наиболее подходящих для возобновления спортивных соревнований после пандемии коронавируса.

«Теннис, по шкале от одного до десяти, является одним из наименее передаваемых для коронавируса. Он даже ниже гольфа. Нет причин, по которым теннисные турниры не могут быть возобновлены без зрителей, постепенно приглашая болельщиков на трибуны, когда это станет разрешено.

На US Open мы, наверное, единственный раз в истории увидим турнир «Большого шлема» без зрителей. Зато теннис станет первым видом спорта, который покажут по ТВ. И люди будут его смотреть, потому что соскучились по настоящим соревнованиям. Если таким образом мы сможем показать телезрителям теннис, то многие люди поймут, насколько он привлекателен, насколько это блестящий вид спорта», — приводит слова Руседски GQ.