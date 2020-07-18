Муратоглу: если Надаль и Джокович не поедут на US Open, шанс получат Медведев и Тим

Известный тренер Патрик Муратоглу выделил главных фаворитов Открытого чемпионата США, в случае если на турнир не заявятся первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль.



«Для европейцев никакого ограничения на въезд в США нет. Тем не менее, если Надаль и Джокович всё же откажутся играть на US Open, реальные шансы на трофей появятся у Даниила Медведева и Доминика Тима.



Слышал, Рафа на первое место ставит участие в Открытом чемпионате Франции. Что ж, посмотрим, кого он обыграет в финале на этот раз», — цитирует Муратоглу Ubitennis.

Напомним, на US Open гарантированно не выступит швейцарец Роджер Федерер — 38-летний теннисист досрочно завершил сезон.

Ожидается, что первым турниром после паузы, вызванной пандемией коронавируса, станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа. Старт US Open запланирован на 31 августа. Действующим победителем US Open является Надаль.