Хачанов — о детских матчах с Медведевым: Даниил катался по корту и плакал. Жаль, нет видео
Третья ракетка России Карен Хачанов вспомнил о матчах с Даниилом Медведевым в детском возрасте.
«В детстве провёл очень много матчей как с Медведевым, так и с Андреем Рублёвым. Помню, как Даниил катался по корту, плакал и выбрасывал ракетку в лес после поражений. Это было ужасное поведение, очень жаль, что у нас нет видео», — рассказал Хачанов в эфире подкаста Tennis United. Russian Takeover, выложенном на официальном канале ATP в YouTube.
«Думаю, мы трое вели себя хуже, чем кто-либо в истории тенниса», — подтвердил слова соотечественника Медведев.
Напомним, все три теннисиста — уроженцы Москвы. В настоящее время Даниил Медведев является пятой ракеткой мира, Андрей Рублёв — 14-й, а Карен Хачанов — 15-й.
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