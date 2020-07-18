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Хачанов — о детских матчах с Медведевым: Даниил катался по корту и плакал. Жаль, нет видео

Хачанов — о детских матчах с Медведевым: Даниил катался по корту и плакал. Жаль, нет видео
Теннис / ATP 0

Третья ракетка России Карен Хачанов вспомнил о матчах с Даниилом Медведевым в детском возрасте.

«В детстве провёл очень много матчей как с Медведевым, так и с Андреем Рублёвым. Помню, как Даниил катался по корту, плакал и выбрасывал ракетку в лес после поражений. Это было ужасное поведение, очень жаль, что у нас нет видео», — рассказал Хачанов в эфире подкаста Tennis United. Russian Takeover, выложенном на официальном канале ATP в YouTube.

«Думаю, мы трое вели себя хуже, чем кто-либо в истории тенниса», — подтвердил слова соотечественника Медведев.

Напомним, все три теннисиста — уроженцы Москвы. В настоящее время Даниил Медведев является пятой ракеткой мира, Андрей Рублёв — 14-й, а Карен Хачанов — 15-й.

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