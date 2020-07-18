Белорусский судья отстранён на 3 года. Он предлагал другим арбитрам манипулировать счётом

Теннисный судья из Беларуси Алексей Изотов получил трёхлетнюю дисквалификацию и штраф в размере $ 10 тыс. за нарушение антикоррупционных правил. Об этом сообщается на официальном сайте Tennis Integrity Unit.
Изотов был признан виновным в том, что не сообщил в соответствующие органы о предложении манипулировать счётом во время работы на соревнованиях категории ITF в Минске в 2019 году.
Арбитру было предложено менять счёт в матче несколько позже реального окончания розыгрыша — в таком случае мошенники, присутствовавшие на игре, могли делать беспроигрышные ставки на исход розыгрыша.
Помимо того что Изотов не сообщил о поступлении такого предложения (что является обязательным как для игроков, так и для судей), он делал аналогичные предложения другим судьям, обслуживающим турнир.
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