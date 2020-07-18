«Ты тогда Давыденко!» Рублёв ответил Медведеву на сравнение с Синнером

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов стали гостями онлайн-шоу Tennis United, которое ATP и WTA запустили в период приостановки сезона. На вопрос ведущей, американки Бетани Маттек-Сэндс, путают ли их с другими игроками, Медведев поделился фактом о Рублёве.

«Андрей очень злится, если его называют Янником из-за небольшого сходства с Янником Синнером. В этом году на Australian Open, когда он зашел в раздевалку, я в шутку поздоровался с ним: «Привет, Янник, как дела?» Он разозлился, ушёл минут на 10, вернулся и сказал: «Ты тогда Давыденко!» — рассказал Медведев.

Другой ведущий, канадец Вашек Поспишил, заметил, что Хачанов похож на актёра Лиама Хемсворта.

«С меня хватит, ребята. Пожалуйста, перестаньте! Думаю, всё началось на US Open 2018. После матча кто-то написал в «Твиттере», что я похож на Хемсворта, и теперь это повсюду», – сказал Хачанов.