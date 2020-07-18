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Участницы турнира WTA в Праге смогут избежать обязательного двухнедельного карантина

Участницы турнира WTA в Праге смогут избежать обязательного двухнедельного карантина
Теннис / WTA 0

WTA достигла соглашения с правительством Чехии об отмене двухнедельного карантина после прибытия в страну для теннисисток, которые приедут в Прагу для участия в турнире категории International. Соревнования в столице Чехии пройдут с 10 по 16 августа. Официальный заявочный лист пока не опубликован.

Что касается турнира в Палермо (Италия), то теннисисткам, скорее всего, не придётся отбывать карантин, только если они постоянно находились в одной из стран Евросоюза не менее 14 дней до старта соревнований.

Эти турниры после перерыва из-за угрозы распространения коронавируса возобновят WTA-тур. Теннисные соревнования были прерваны в середине марта, когда организаторы заявили об отмене турнира в Индиан-Уэллсе.

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