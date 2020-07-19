Анастасия Павлюченкова: сейчас я не думаю, что идея сыграть на US Open безопасна

30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что пока не приняла решения о выступлении на US Open.
«Сейчас для большинства игроков вероятность поездки — это 50 на 50. Нам мало что известно о реальной ситуации. Решение будет принято в ближайшие дни. Конечно, это турнир «Большого шлема», все хотели бы сыграть на нём. Но здоровье — это самое главное. Чтобы принять решение сыграть там, я должна быть уверена, что мы будем в безопасности в Нью-Йорке. Прямо сейчас я не думаю, что идея сыграть на US Open безопасна», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.
Также Павлюченкова прокомментировала правила, предусмотренные организаторами турнира: постоянное нахождение игроков в отеле с регулярными проверками на коронавирус – некая концепция «пузыря».
«Концепция «пузыря» для меня очень расплывчата. Если, конечно, не поставить на игроков датчики, определяющие их местоположение, то невозможно контролировать всех. Кто-то запросто может уйти, а потом вернуться, как ни в чём не бывало», — сказала Павлюченкова.
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