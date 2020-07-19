Севастова — о разгроме Свитолиной: победа не пришла просто так

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала выход в финал выставочных соревнований в Берлине (Германия). В матче 1/2 финала она уверенно обыграла украинку Элину Свитолину — 6:1, 6:1.
«Невзирая на результат, матч выдался тяжёлым и выматывающим с точки зрения физики. С Элиной всегда так — расслабляться никогда нельзя, бороться нужно на каждый розыгрыш.
Да, были некоторые розыгрыши, когда она ошибалась или же я играла здорово, но в целом было непросто. Я была вынуждена много работать, победа не пришла просто так. Сегодня я была вынуждена играть много длинных розыгрышей, но я работала каждую минуту и результат пришёл», — цитирует Севастову официальный сайт WTA.
Соперницей Анастасии по решающему матчу соревнований станет чешка Петра Квитова.
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