Севастова — о разгроме Свитолиной: победа не пришла просто так

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала выход в финал выставочных соревнований в Берлине (Германия). В матче 1/2 финала она уверенно обыграла украинку Элину Свитолину — 6:1, 6:1.



«Невзирая на результат, матч выдался тяжёлым и выматывающим с точки зрения физики. С Элиной всегда так — расслабляться никогда нельзя, бороться нужно на каждый розыгрыш.



Да, были некоторые розыгрыши, когда она ошибалась или же я играла здорово, но в целом было непросто. Я была вынуждена много работать, победа не пришла просто так. Сегодня я была вынуждена играть много длинных розыгрышей, но я работала каждую минуту и результат пришёл», — цитирует Севастову официальный сайт WTA.



Соперницей Анастасии по решающему матчу соревнований станет чешка Петра Квитова.

Севастова и Квитова сыграют в финале турнира в Берлине, Свитолина — в матче за 3-е место