Директор USTA считает, что US Open 2020 состоится

Исполнительный директор Ассоциации тенниса США (USTA) Майк Дауз оценил возможность проведения US Open на фоне возросших случаев заражения коронавирусом в США в последние недели.



«Если говорить о возможности проведения турнира, задаём три главных вопроса.

Первый: можем ли мы провести турнир безопасно для всех? Второй: пойдёт ли турнир на пользу теннису? Поможет ли это теннисной экосистеме? Третий: имеет ли финансовый смысл проведение соревнований в таких условиях?



Сейчас мы даём зелёный свет на все три вопроса. Тесно сотрудничаем с властями Нью-Йорка и постоянно советуемся с ними по части медицинских протоколов», — цитирует Дауза TennisNow.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в итальянском Палермо. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.