Мария Шарапова посетила национальный парк Меса-Верде в Колорадо

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова выложила в своём «инстаграме» фото, где она позирует на фоне национального парка Меса-Верде в штате Колорадо (США).
Фото доступно на официальной странице Шараповой в «Инстаграме».
Напомним, в Колорадо Мария находится вместе с бойфрендом Алексом Гилксом. Организовав поход, бывшая теннисистка сделала возлюбленному сюрприз на день рождения.
Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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