Кольшрайбер не считает необходимым возобновлять сезон на территории США

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер поделился мыслями вокруг споров о целесообразности проведения US Open на фоне возросших случаев заражения коронавирусом в США в последние недели.



«Большая часть меня говорит о том, что сейчас сезон не стоит возобновлять. Особенно на территории США. Сколько положительных тестов на COVID-19 теннисисты должны будут сдать, прежде чем US Open отменят? 5? 10? Все мы знаем, что этот вирус распространяется моментально и безконтрольно, словно лесной пожар.



Безусловно, мы все хотим снова играть. Тем не менее, сейчас стоит вопрос о том, имеет ли смысл возобновление сезона в условиях пандемии», — цитирует Кольшрайбера Augsburger Allgemeine.



Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире категории WTA в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

