Берреттини: Федерер — мой кумир, поэтому я взял всего 5 геймов в нашем матче на Уимблдоне

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, как относится к Роджеру Федереру, а также о первых встречах со швейцарцем.



«В детстве боготворил Роджера, он был моим кумиром. Именно поэтому в нашем матче на Уимблдоне я взял лишь пять геймов (Маттео проиграл со счётом 1:6, 2:6, 2:6. — Прим. „Чемпионата“). Тогда я был счастлив просто находиться на корте. Слишком счастлив, чтобы сконцентрироваться на игре.



Помню, как смотрел его матчи по телевизору, а уже в 2015 году мы впервые тренировались с ним в Риме. Мне было 19 лет, и я планировал победить на каком-то Фьючерсе. Тогда меня просто трясло. Просто представьте, каково это.



В какой-то момент я перестал болеть за Роджера. Это случилось, когда увидел сетку и понял, что мы находимся в одной половине. Подумал, что не смогу за него болеть, играя на том же турнире», — цитирует итальянца Tennis Majors.

Берреттини выиграл турнир Ultimate Tennis Showdown, одолев в финале Циципаса