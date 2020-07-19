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Тим стал победителем выставочного турнира в Берлине, обыграв Синнера

Тим стал победителем выставочного турнира в Берлине, обыграв Синнера
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим стал победителем выставочного хардового турнира bett1ACES, который проходит в Берлине. В финале Тим обыграл 18-летнего итальянца Янника Синнера со счётом 6:4, 6:2.

Ранее в матче за третье место представляющий Германию Миша Зверев нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 6:4, 6:3.

В соревнованиях также принимал участие россиянин Карен Хачанов, который в стартовом матче уступил Синнеру со счётом 3:6, 6:7.

Для Тима этот финал стал третьим за последние полторы недели. Оба финала в Берлине (на траве и на харде) он выиграл, а на выставочном грунтовом турнире в Китцбюэле в финале уступил россиянину Андрею Рублёву.

Позднее в Берлине состоится финал хардового турнира bett1ACES среди женщин.

bett1ACES (м) — хард. Финал
19 июля 2020, воскресенье. 17:10 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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