Тим стал победителем выставочного турнира в Берлине, обыграв Синнера
Третья ракетка мира австриец Доминик Тим стал победителем выставочного хардового турнира bett1ACES, который проходит в Берлине. В финале Тим обыграл 18-летнего итальянца Янника Синнера со счётом 6:4, 6:2.
Ранее в матче за третье место представляющий Германию Миша Зверев нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 6:4, 6:3.
В соревнованиях также принимал участие россиянин Карен Хачанов, который в стартовом матче уступил Синнеру со счётом 3:6, 6:7.
Для Тима этот финал стал третьим за последние полторы недели. Оба финала в Берлине (на траве и на харде) он выиграл, а на выставочном грунтовом турнире в Китцбюэле в финале уступил россиянину Андрею Рублёву.
Позднее в Берлине состоится финал хардового турнира bett1ACES среди женщин.
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