Севастова выиграла выставочный турнир в Берлине, одолев в финале Квитову

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова стала победительницей выставочного хардового турнира bett1ACES, который проходит в Берлине. В финале соревнований Севастова одолела 12-ю ракетку мира чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 3:6 [10:5]. В ходе соревнований Севастова обыграла представительниц топ-10: голландку Кики Бёртенс и украинку Элину Свитолину.

Третье место на турнире заняла немка Андреа Петкович, взявшая верх над Свитолиной со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Ранее победителем тех же соревнований среди мужчин стал третья ракетка мира австриец Доминик Тим. В финале он обыграл 18-летнего итальянца Янника Синнера со счётом 6:4, 6:2. Третье место занял представляющий Германию Миша Зверев, который нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 6:4, 6:3.