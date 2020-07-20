Источник: в ближайшие дни может быть объявлено об отмене турнира в Вашингтоне

В ближайшие дни может быть объявлено об отмене турнира в Вашингтоне (США), сообщает Tennis Break News.

По данным источника, возможная отмена турнира связана с тем, что границы европейских стран могут остаться закрытыми для США, и спортсменам придётся отправиться на двухнедельный карантин после возвращения с турнира в Вашингтоне.

Турнир в Вашингтоне планировалось провести с 14 по 21 августа.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире WTA в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.