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Источник: в ближайшие дни может быть объявлено об отмене турнира в Вашингтоне

Источник: в ближайшие дни может быть объявлено об отмене турнира в Вашингтоне
Теннис / ATP 0

В ближайшие дни может быть объявлено об отмене турнира в Вашингтоне (США), сообщает Tennis Break News.

По данным источника, возможная отмена турнира связана с тем, что границы европейских стран могут остаться закрытыми для США, и спортсменам придётся отправиться на двухнедельный карантин после возвращения с турнира в Вашингтоне.

Турнир в Вашингтоне планировалось провести с 14 по 21 августа.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире WTA в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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